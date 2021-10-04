Причиной смерти автора карикатур на пророка Мухаммеда стал несчастный случай – СМИ

15:40
Фото: ТАСС/AP Photo/David Keyton
Полиция Швеции не нашла признаков того, что ДТП, в результате которого погиб художник и автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс, было спланировано. Об этом сообщает агентство Associated Press.
"Представитель местной полиции ранее исключал версию о том, что произошедшее могло стать следствием злонамеренных действий. На данный момент нет ничего, что указывало бы на что-то еще, кроме ДТП", – заявила в ходе пресс-конференции начальник региональной полиции Карина Перссон.
Авария произошла днем 3 октября на дороге Е4 недалеко от города Маркарид. Автомобиль, в котором ехали Вилкс и его охрана, столкнулся с грузовиком. Обе машины загорелись. Все, находившиеся в автомобиле художника, погибли. Водителя грузовика доставили в больницу.
Вместе с тем глава полиции Швеции Андрес Торнберг отметил, что расследование инцидента может занять немало времени.
Впервые о Ларсе Вилксе заговорили после публикации его карикатуры на пророка Мухаммеда в шведской газете Nerikes Allehanda. В адрес художника стали поступать угрозы. Запрещенная в России террористическая организация "Аль-Каида" внесла художника в список главных врагов ислама и назначила награду в размере 100 тысяч долларов за его голову. С тех пор Вилкс круглосуточно жил под охраной полиции.
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