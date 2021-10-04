Автомобиль столкнулся с автобусом в Бирюлеве

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Авария с участием автобуса произошла в Бирюлеве
Автомобиль столкнулся с автобусом на юге Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Авария произошла около 7 утра на Липецкой улице в районе дома 2к13. По предварительным данным, автомобиль ехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с боковой частью автобуса 289-го маршрута.
В результате ДТП пострадал водитель легковушки, ему оказали медицинскую помощь. В городском транспорте никто не пострадал. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Из-за случившегося задерживаются маршруты автобусов № 289, 701, 756, 221, 182.
Ранее сообщалось, что более десяти человек, в том числе пятилетний ребенок, пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Хабаровском крае.
ДТП произошло на 19-м километре автодороги Хабаровск – село Лидога – поселок Ванино – Комсомольск-на-Амуре в ночь на воскресенье, 3 октября. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором, предположительно, находились 30 человек, не справился с управлением и съехал в кювет.
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