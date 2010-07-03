СК начал проверку после падения строительной люльки в ЮАО

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет России начал проверку после гибели рабочего и травмирования двух человек при падении строительной люльки на улице Булатниковской. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.

"При производстве высотных работ на улице Булатниковской произошло падение строительной люльки, в результате чего один мужчина погиб, двое получили телесные повреждения", – приводит слова Ивановой Агентство "Москва".

Она добавила, что в рамках доследственной проверки будут проведены мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщалось, люлька упала с крыши девятиэтажного дома.

Ранее в этот же день на северо-востоке столицы произошло отслоение части лепнины или штукатурки на карнизе дома. Инцидент произошел по адресу: улица Проходчиков, дом 7, корпус 3. В результате произошедшего никто не пострадал. На данный момент место огорожено, там проводят охранные мероприятия.

