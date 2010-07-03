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Москва 24

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18:46

Мосгаз опроверг информацию о повреждении газовой трубы на северо-востоке Москвы

происшествия

18:46

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Фото: соцсети

Мосгаз опроверг информацию о повреждении газовой трубы вследствие обрушения части фасада у здания на северо-востоке Москвы.

"В ходе обследования обнаружено, что газопровод не поврежден, утечек газа нет, но имеется незначительное повреждение креплений газопровода, которое в ближайшее время будет устранено. Никакой угрозы данная ситуация для населения не представляет, потребители от газоснабжения не отключались", – сообщили Москве 24 в пресс-службе Мосгаза.

Как рассказали сайту Москва 24 в пресс-службе префектуры СВАО, на северо-востоке столицы произошло отслоение части лепнины или штукатурки на карнизе дома.

Уточняется, инцидент произошел по адресу: улица Проходчиков, дом 7, корпус 3. В результате произошедшего никто не пострадал.

"Отслоение произошло с задней стороны фасада, там, где палисад, поэтому никто не пострадал. Никаких повреждений в части имущества тоже нет", – сообщил заведующий сектором пресс-службы префектуры СВАО Андрей Иванов.

Он отметил, что на данный момент место огорожено, там проводят охранные мероприятия.

"Как только будет понятна картина, скорейшим образом приступят к части восстановления облицовки. Ситуация какая: часть штукатурки попала на балкон четвертого этажа, на балконе ничего и никого не было, поэтому пострадавших и каких-либо повреждений нет. Один фрагмент упал вниз", – подчеркнул он.

Ранее очевидцы сообщили, что в здании повреждены балкон и газовая труба из-за обрушения части фасада здания.

На месте работают экстренные службы. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Часть фасада здания обрушилась на северо-востоке Москвы

происшествия

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