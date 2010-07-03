Строительная люлька упала с жилого дома в Москве

Фото: телеканал "Москва 24"

Строительная люлька упала с крыши жилого девятиэтажного дома на юге столицы, один человек погиб и двое пострадали. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.

"При падении строительной люльки с жилого дома на Булатниковской улице пострадали три человека, один из них погиб", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу: Булатниковская улица, дом 5, корпус 4.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в этот же день на северо-востоке столицы произошло отслоение части лепнины или штукатурки на карнизе дома. Инцидент произошел по адресу: улица Проходчиков, дом 7, корпус 3. В результате произошедшего никто не пострадал. На данный момент место огорожено, там проводят охранные мероприятия.

