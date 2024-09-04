Морская авиация уничтожила четыре следовавших к Крыму катера ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота ВС РФ уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что подчиняющиеся киевскому режиму судна следовали в направлении Крымского полуострова.

4 сентября военнослужащие группировки войск "Центр" ВС РФ еще уничтожили из гранатомета танк и бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) International MaxxPro, а также взяли в плен семь украинских военных. В МО России уточнили, что выполнение боевой задачи было обеспечено высоким уровнем подготовки личного состава подразделения непосредственно перед ее выполнением.

До этого российские силы освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР. Они также поразили формирования 31-й, 32-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка ДНР.