В Новосибирске прошел сильный град

Фото: телеграм-канал Baza

Сильный град обрушился на Новосибирск вечером 4 сентября, сообщает РИА Новости. В результате повреждения получило много машин.

Дождь, перешедший в сильный град, начался в городе около 19:00 (15:00 мск). Осадки доходили до размеров небольшого куриного яйца. В основном они были неправильной формы.

Стихия настигла город в вечерний час пик. Машины были вынуждены останавливаться на дорогах. Некоторые автомобилисты пытались спасти свои транспортные средства одеялами и коврами, однако на многих машинах остались вмятины, на некоторых пробиты стекла.

Ранее сообщалось, что в Москве в начале недели ожидается теплая погода с температурой выше нормы, однако уже с 6 августа синоптики прогнозируют похолодание.

В ночь на четверг сильно похолодает, температура понизится до отметки в 7–9 градусов тепла. При этом осадков не предвидится, а в пятницу ожидается небольшой дождь.

"Атмосфера": 15 градусов ожидается в столице вечером 4 сентября