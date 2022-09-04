Спасатели освободили четырехлетнего ребенка из запертой комнаты на юго-западе Москвы

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Специалисты Московского авиацентра освободили четырехлетнюю девочку, которая оказалась заблокирована в комнате в одной из квартир на улице Бартеневская.

Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности,

Уточняется, что к спасателям обратилась мать девочки. Она рассказала, что в комнате, где находился ребенок, сломался замок.

"Ребёнок испугался и плакал. По прибытии мы вскрыли дверь специальным инструментом и освободили малышку", – говорится в сообщении.

Как уточнил старший дежурной смены спасателей Московского авиацентра, девочка не пострадала, дополнительная помощь ей не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в Москве спасатели вскрыли автомобиль, внутри которого находился годовалый ребенок. Инцидент произошел на пересечении Богородского шоссе и улицы Короленко. Мать малыша вышла из машины, оставив в ней ключи. В результате случившегося ребенок не пострадал.