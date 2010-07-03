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16:29

Катафалк с покойником загорелся в Нижнем Новгороде

происшествия пожар

16:29

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Фото: youtube.com/newsHShD

В Нижнем Новгороде загорелся припаркованный на обочине катафалк с гробом внутри, сообщает РИА Новости.

Возгорание произошло на проспекте Гагарина. Огонь тушили 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. В итоге пожар удалось ликвидировать за 15 минут.

Тело усопшего мужчины, находившееся в гробу, не пострадало. Среди живых также нет пострадавших. Огонь повредил лишь два стоящих рядом легковых автомобиля.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания в катафалке.

26 августа на внутренней стороне МКАД горел автобус. Проезжающие мимо водители помогали тушить его своими огнетушителями. О происшествии рассказали очевидцы.

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