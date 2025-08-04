Движение после ДТП на Люблинской улице восстановлено

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Движение на Северо-Восточной хорде (СВХ) восстановлено после ДТП, которое произошло напротив дома № 5 на Люблинской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее Госавтоинспекция Москвы предупреждала, что движение на данной улице было перекрыто из-за столкновения трех машин. В связи с этим водителей просили выбирать пути объезда.

В результате ДТП никто не пострадал. При этом автомобили получили механические повреждения.

До этого человек погиб при столкновении грузовика "Соллерс" и автомобиля BMW в подмосковных Химках. По предварительным данным, автомобилист выехал на встречную полосу. В результате погиб пассажир иномарки, а водителей доставили в больницу.