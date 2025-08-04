04 августа, 16:22Происшествия
Движение после ДТП на Люблинской улице восстановлено
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Движение на Северо-Восточной хорде (СВХ) восстановлено после ДТП, которое произошло напротив дома № 5 на Люблинской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Ранее Госавтоинспекция Москвы предупреждала, что движение на данной улице было перекрыто из-за столкновения трех машин. В связи с этим водителей просили выбирать пути объезда.
В результате ДТП никто не пострадал. При этом автомобили получили механические повреждения.
До этого человек погиб при столкновении грузовика "Соллерс" и автомобиля BMW в подмосковных Химках. По предварительным данным, автомобилист выехал на встречную полосу. В результате погиб пассажир иномарки, а водителей доставили в больницу.
Движение затруднено у съезда с Липецкой улицы на МКАД из-за аварии