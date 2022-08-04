Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Никарагуа

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Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Никарагуа. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Уточняется, что очаг залегал на глубине 138 километров. Эпицентр располагался в 19 километрах к юго-востоку от города Леон, где проживают порядка 175 тысяч человек.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории Филиппин. Эпицентр располагался в 17 километрах к северо-востоку от населенного пункта Сан-Рамон. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Из-за подземных толчков метро филиппинской столицы Манилы приостанавливало работу, чтобы проверить безопасность и состояние путей.