В ангаре в центре Москвы ликвидировано открытое горение

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Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре и на кровле пристроенного к нему здания в Гарднеровском переулке в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС

"В 11:19 пожар локализован на площади 30 квадратных метров. Горели металлический ангар и часть кровли пристроенного двухэтажного здания. В 11:22 ликвидировано открытое горение", – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Ангар загорелся в центре Москвы днем во вторник, 4 августа. Изначально спасатели сообщали, что существует угроза распространения огня на действующее офисное здание. В целях безопасности из строений оперативно эвакуировали людей.

Для ликвидации пожара в Гарднеровском переулке задействованы 56 человек и 19 единиц техники.

Накануне сотрудники МЧС потушили пожар в подвале дома, расположенного на Автозаводской улице Даниловского района столицы. Возгорание произошло из-за прорыва газовой трубы, потребовалось эвакуировать из здания 80 человек.

