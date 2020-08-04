В ангаре в центре Москвы ликвидировано открытое горение

11:38
"В 11:19 пожар локализован на площади 30 квадратных метров. Горели металлический ангар и часть кровли пристроенного двухэтажного здания. В 11:22 ликвидировано открытое горение", – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.
Ангар загорелся в центре Москвы днем во вторник, 4 августа. Изначально спасатели сообщали, что существует угроза распространения огня на действующее офисное здание. В целях безопасности из строений оперативно эвакуировали людей.
Для ликвидации пожара в Гарднеровском переулке задействованы 56 человек и 19 единиц техники.
Накануне сотрудники МЧС потушили пожар в подвале дома, расположенного на Автозаводской улице Даниловского района столицы. Возгорание произошло из-за прорыва газовой трубы, потребовалось эвакуировать из здания 80 человек.
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