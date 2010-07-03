Работу рамок досмотра в терминале D в Шереметьеве восстановили

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме после проблем с электричеством

Рамки досмотра в терминале D аэропорта Шереметьево вновь заработали, передает Агентство "Москва".

Сбой продлился 12 минут, рассказала глава дирекции по связям с общественностью Анна Захаренкова.

Ранее СМИ сообщали, что в терминал D перестали пускать людей. Уточнялось, что временный запрет ввели из-за проблем с электричеством: на входе отключились сканеры и рамки досмотра.

Как сообщал телеканал Москва 24, автор одного из постов в соцсети написал, что "работает аварийка". Но проверить багаж и самих пассажиров сотрудники не могли.