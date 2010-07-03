Два авиарейса в Москву с туристами задержали в Болгарии

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Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии. Об этом сообщил ТАСС консул России в Бургасе Тонко Фотев.

По его словам, авиакомпания Bulgaria Air из-за проблем с самолетами изменила расписание нескольких рейсов в Россию.

"Ситуация находится под контролем, и в ближайшее время россияне будут отправлены дополнительными рейсами", – сказал Фотев.

Туристы ожидают вылета из аэропортов Варны и Бургаса. Все пассажиры обеспечены водой и питанием, а часть размещена в гостиницах.

Ранее туроператоры назвали европейские страны, оформление визы в которые зачастую проходит не без проблем.