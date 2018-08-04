Водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

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В столичном районе Косино-Ухтмоский водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом передает Агентство "Москва".

"В районе 11 дома по улице Поселковая пешехода насмерть сбил водитель легкового автомобиля ВАЗ-2110 и скрылся с места ДТП", – рассказал источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что полиция ввела план "Перехват", чтобы задержать нарушителя.

Ранее сообщалось, водитель грузовика спровоцировал ДТП с автобусом на юго-западе столицы. Авария случилась в районе дома номер девять на Бунинской аллее.