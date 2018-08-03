Водитель грузовика спровоцировал ДТП с автобусом на юго-западе столицы

03 августа 2018, 16:29
ДТП с участием автобуса на юго-западе Москвы спровоцировал водитель грузового автомобиля. Авария произошла в районе дома 9 на Бунинской аллее. Там столкнулись грузовик и автобус номер 636, передает Агентство "Москва".
"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом", – сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
По словам собеседника агентства, в результате ДТП один пассажир автобуса получил ушибы.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.
В пятницу утром два человека погибли в аварии на трассе в подмосковном городском округе Кашира. Еще двое получили травмы. Авария произошла в 10:20 на 141-м километре автодороги "Каспий" (М4 "Дон"). Там столкнулись два транспортных средства.
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