Два человека погибли в ДТП на трассе М4 "Дон" в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два человека погибли в результате ДТП на трассе в подмосковном городском округе Кашира. Еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Twitter.

Авария произошла в 10:20 на 141-м километре автодороги "Каспий" (М4 "Дон"). Там столкнулись два транспортных средства.

В министерстве призвали водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.