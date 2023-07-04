Два российских моряка погибли на борту судна в порту болгарской Варны

Фото: ТАСС/Petar Petrov/NurPhoto/ZUMA Wire

На судне "Милфорд" в порту города Варна в Болгарии погибли два российских моряка. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на данные телеканала БНТ.

"Собрана первоначальная информация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Варненского района работает над этим делом", – сообщил директор региональной морской администрации Валентин Енчев.

Жертвами стали граждане России в возрасте 32 и 58 лет, выполнявшие на судне функции рулевого и повара. По неизвестной причине их тела были обнаружены в трубе, соединяющей трюм с забортной водой.

Всего на судне находились 14 человек. До момента выяснения обстоятельств оно продолжит находиться в порту болгарского города.

До этого сообщалось, что около 350 пакистанцев могли погибнуть в результате катастрофы судна с нелегальными мигрантами, затонувшего на прошлой неделе в Средиземном море у берегов Греции. По последним данным, на судне вместимостью 300 человек находились до 800 мигрантов, в том числе сотни граждан Пакистана.

