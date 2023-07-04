ФСБ задержала в Тюмени россиянина, склонявшего военных к переходу в ряды ВСУ

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Тюмени гражданина РФ, склонявшего военных к переходу на сторону украинской армии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб", – сообщили в ведомстве.

По информации спецслужб, мужчина предлагал офицеру одной из воинских частей вместе с военными его подразделения вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) после прибытия в зону спецоперации.

До этого в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали мужчину, который передавал украинской армии данные о местонахождении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ. По информации российских спецслужб, мужчина занимался шпионажем с октября 2022 года. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.



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