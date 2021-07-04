Человек пострадал в ДТП с автобусом и электросамокатом в центре Москвы

Фото: скриншот видео эфира телеканала "Москва 24"

ДТП с участием автобуса и электросамоката произошло на улице Стромынка в центре Москвы, в результате пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сегодня вечером на улице Стромынка, 6 автобус столкнулся с электросамокатом. В результате ДТП один человек пострадал", – рассказал источник.

Он уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники полиции.

По данным МВД, с начала года число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России выросло на 200%, составив 112. Это данные с января по май 2021 года. За пять месяцев в указанных авариях погибли 2 человека и ранены 119.