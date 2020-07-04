Пожар на промзоне в подмосковном Пушкине потушен

Фото: соцсети

Пожар на территории промзоны в подмосковном Пушкине потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП произошло в доме 2 на Кудринском шоссе. По предварительным сведениям, в здании находится цех по производству текстиля. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из-под кровли.

В 16:02 возгорание локализовали на площади 300 квадратных метров, в 16:18 – ликвидировали открытое горение. В 19:22 пожар был полностью потушен.

До приезда пожарных здание самостоятельно покинули 20 человек. К ликвидации ЧП привлекли 76 человек и 23 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.