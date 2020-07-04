Открытое горение здания в подмосковном Пушкине ликвидировано

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Московские новости"

Открытое горение в нежилом кирпичном строении в подмосковном Пушкине ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

ЧП произошло в доме 2 на Кудринском шоссе. В 16:02 возгорание локализовали на площади 300 квадратных метров, в 16:18 – ликвидировали открытое горение.

По предварительной информации, в здании находится цех по производству текстиля. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из-под кровли.

До прибытия пожарных подразделений объект покинули 20 человек. Данных о погибших и пострадавших нет. К тушению привлечены 76 человек и 23 единицы техники.