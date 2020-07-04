СК обжаловал решение об отмене дела в отношении следователя ведомства

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

СК обжаловал отмену возбуждения уголовного дела в отношении работника центрального аппарата ведомства, сообщили на официальном сайте СК РФ.

Ранее постановление было принято замгенпрокурора РФ Виктором Гринем. Накануне СК РФ завел уголовное дело на следователя центрального аппарата ведомства. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Следователи считают достаточными основания для этого. В частности, известно, что обвиняемый сотрудник получил взятки за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя.

Совместно с сотрудниками спецслужб подозреваемого задержали 3 июля. Ему предъявили обвинение, в суд подготовлено ходатайство о его аресте.