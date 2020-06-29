Суд отправил под домашний арест экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова

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Пресненский районный суд столицы назначил наказание бывшему помощнику руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) Дмитрию Натарову в виде домашнего ареста. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Натарова до 25 августа 2020 года", – сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Заседание проходило в закрытом для представителей СМИ и слушателей режиме. Мужчина обвиняется в получении взятки и совершении развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

27 апреля Дмитрий Натаров был уволен со своей должности. Ранее такую просьбу озвучил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он отметил, что его действия в отношении несовершеннолетней дискредитируют органы власти.