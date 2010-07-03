Ущерб по делу экс-главы "Автодора" превысил 2 млрд рублей

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В СК РФ официально подтвердили, что в отношении экс-главы "Автодора" Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Ущерб государству оценили в два миллиарда рублей.

"Кельбах в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО "Кольцевая магистраль" комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 миллиона рублей в АО "Газпромбанк" и неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса АО "Крокус Интернешнл" в размере двух миллиардов рублей", – говорится на сайте СУ СК.

В материалах ведомства также говорится, что Кельбах оплатил "Союздорпроекту" разработку документации по планировке территории у пускового комплекса №2 ЦКАД. Однако на это в федеральной целевой программе средств не было предусмотрено.

В пресс-службе компании "Автодор", в свою очередь, указали, что материалы о проводимой после поручения Владимира Путина проверке из-за срыва сроков возведения ЦКАД были переданы в уполномоченные органы.

"Информацию о возбуждении уголовного дела в отношении конкретных лиц необходимо запрашивать в органах следствия", – сказали в пресс-службе Агентству "Москва".

Ранее сообщалось, что уголовное дело связано с нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги. Статья "Злоупотребление полномочиями" предполагает до десяти лет колонии.

В начале февраля Счетная палата сообщила, что строительство ЦКАД отстает от плана. "Автодор" в прошлом году показал худший результат своей работы за десять лет существования. Компания, по заключению аудиторов, провалила 11 из 12 целевых показателей.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, протяженность трассы – 530 километров. Трассу планируют открыть не позднее начала 2022 года, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он выразил мнение, что задержка открытия ЦКАД также связана с инфляцией и подорожанием материалов.

