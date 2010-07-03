Похитительниц денег у пенсионеров задержали в Подмосковье

Фото: МВД РФ

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье двух женщин, которые похищали у пенсионеров деньги и ценности.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленницы представлялись сотрудницами медицинской организации.

Так, они предложили 90-летнему гражданину пройти бесплатное медобследование на дому и во время "осмотра" похитили 200 тысяч рублей и ювелирные украшения.

Всего задержанным инкриминируется девять аналогичных эпизодов, ущерб от которой превысил 4,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее правоохранители задержали 25-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, которая под видом социального работника похитила у пенсионера 775 тысяч рублей.