В Кабардино-Балкарии туристка упала в обрыв со смотровой площадки и погибла

Фото: телеграм-канал "МЧС Кабардино-Балкарии"

62-летняя женщина погибла после того, как упала в обрыв в горах Зольского района Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о том, что туристка упала со смотровой площадки в обрыв, поступила спасателям 4 июня в 17:00 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что женщина умерла по причине того, что получила несовместимые с жизнью травмы.

Также региональное МЧС выяснило, что женщина приехала в горы в составе экскурсионной группы из 6 человек. На место происшествия уже направились 5 спасателей.

Ранее 21-летний турист погиб на Олхинском плато в районе озера Байкал. По данным МЧС России, двое парней и девушка, прогуливаясь по скальнику Витязь, делали фотографии. В какой-то момент 21-летний молодой человек решил перепрыгнуть через узкую расщелину в скале и слетел с 30-метровой высоты из-за скользкой поверхности.