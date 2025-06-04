NBC: мужчина проник на территорию поместья Трампа, чтобы жениться на его внучке

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В США задержали 23-летнего мужчину по имени Энтони Рейес, который проник на территорию поместья американского президента Дональда Трампа, чтобы женится на его внучке. Об этом сообщает NBC со ссылкой на доклад правоохранителей.

По информации телеканала, Рейес был задержан в ночь на среду, 4 июня, после того, как перелез через стену, окружающую флоридское поместье Трампа Мар-а-Лаго, где президент США проживает со своей семьей.

Молодой человек объяснил свой поступок желанием проповедовать Евангелие и жениться на 18-летней внучке Трампа Кай. При этом на момент инцидента на территории поместья не было никого из тех, кто находится под защитой Секретной службы.

В результате Рейеса поместили в тюрьму округа Палм-Бич с залогом в размере 50 тысяч долларов. Ему также запретили контактировать с Трампом или кем-либо из членов его семьи, включая Кай. Сам мужчина не признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в Штатах 17-летней подросток из Висконсина, предположительно, убил своих родителей, чтобы "получить финансовые средства и автономию, необходимые для убийства" Трампа и свержения правительства США.

Злоумышленнику предъявлены обвинения в двух убийствах и сокрытии тел. Кроме того, следствие считает, что подросток мог быть причастен к подготовке заговора против главы Белого дома и использования оружия массового поражения.