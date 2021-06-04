Движение на Лужнецком мосту ограничено из-за столкновения четырех машин

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Лужнецком метромосту в районе Лужнецкой набережной столкнулись четыре автомобиля, что привело к затруднению движения в сторону центра. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На мосту Лужники (в районе Лужнецкой набережной) произошло столкновение четырех автомобилей. Движение в сторону центра ограничено до двух рядов", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о столкновении мотоцикла и автомобиля в ТиНАО. Водитель и пассажир мотоцикла от полученных травм скончались на месте.