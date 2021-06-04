Полиция задержала подозреваемых в краже денег у 96-летнего ветерана в Москве

Фото: МВД РФ

Полиция задержала подозреваемых, укравших деньги у 96-летнего ветерана Василия Пронина, сидевшего на параде Победы рядом с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Ранее сообщалось, что 96-летнего ветерана ВОВ обокрали в Москве.

Отмечалось, что на домашний телефон пенсионера позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он смог убедить ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. Это, по словам звонившего, было необходимо для поимки с поличным мошенника.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кражу денег у 96-летнего ветерана чудовищной ситуацией.