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Ворона напала на пятерых жителей Тбилиси, сообщает "Экспресс газета". По словам очевидцев, агрессивная птица напала на прохожих без какой-либо причины.

ЧП произошло на улице Костава. Пострадавших доставили в клинику New Hospital. В больнице рассказали, что ранения граждан были несерьезными и после оказания медицинской помощи их выписали.

Причины произошедшего выясняют зоологи и правоохранительные органы. До выяснения всех обстоятельств грузинская полиция ограничила проход на территорию, где происходили нападения.

В апреле вальдшнеп случайно оказался в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" и подвергся нападению воронов. Птица семейства бекасовых с оперением камуфляжного окраса подверглась нападению ворон и спряталась под кустами.

