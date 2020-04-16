Вороны напали на вальдшнепа в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Вальдшнеп случайно оказался в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" и подвергся нападению воронов, передает пресс-служба сада.

"Птица семейства бекасовых с оперением камуфляжного окраса подверглась нападению ворон и спряталась под кустами. Возможно, этот лесной кулик сбился с пути. А может быть, просто решил отдохнуть", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что вороны заинтересовались прибывшим "гостем" и немного его потрепали, однако в кусты, где спрятался вальдшнеп, забираться побоялись.

Ранее в Москве спасли сову. Птица залетела подъезд одного из жилых домов в Новоспасском переулке и не могла самостоятельно выбраться. На помощь пришли спасатели, которые вызволили птицу из "плена" и передали ее в департамент природопользования.