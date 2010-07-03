Съезд с МКАД на Ленинский проспект перекрыт из-за ДТП

Фото: vk.com/msk_today

Съезд с внутренней стороны МКАД на Ленинский проспект в центр города перекрыт из-за аварии. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Произошло ДТП, в результате чего одна машина перевернулась. Без пострадавших", – говорится в сообщении.

Перекрыто движение с внутренней стороны МКАД на Ленинский проспект в сторону центра. Произошло ДТП, в результате чего одна машина перевернулась. Без пострадавших. На месте работают оперативные службы. Объезжайте! pic.twitter.com/r9mZz8jQcW — ЦОДД (@gucodd) 4 июня 2019 г.



Ранее сообщалось о встречном столкновении двух легковушек и грузовика на трассе "Каспий" в Подмосковье. По данным пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ДТП произошло утром 4 июня в городском округе Серебряные Пруды. В аварии один человек погиб, еще двое пострадали.