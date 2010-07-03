Микроавтобус и фура столкнулись в Пензенской области

Один человек погиб, еще десять пострадали в ДТП в Пензенской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

Как уточнили в ведомстве, 4 июня в городе Кузнецк столкнулись микроавтобус и фура. В результате аварии погиб один человек, десять получили травмы.

Автобус не был рейсовым, отметили в МВД по Пензенской области. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось о встречном столкновении двух легковушек и грузовика на трассе "Каспий" в Подмосковье. По данным пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ДТП произошло утром 4 июня в городском округе Серебряные Пруды. В аварии один человек погиб, еще двое пострадали.