ФСБ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в Мордовии

Фото: МВД по Республике Мордовия

Правоохранители выявили место хранения оружия и боеприпасов в Мордовии. Об этом информирует пресс-служба Управления ФСБ России по республике.

Тайник правоохранители нашли в заброшенном ангаре в селе Сосновка Зубово-Полянского района. По предварительной информации, его создала одна из преступных группировок Саранска.

"В схроне обнаружены 1 обрез, 1 пистолет "Вальтер", 1 револьвер (с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами), 3 гранаты РГД-33, 350 граммов тротила, 1 взрыватель, более 1 500 патронов различного калибра", – приводит слова пресс-службы РИА Новости.

После экспертизы стало известно, что найденное оружие было боевым и пригодным для использования. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение и сбыт оружия и боеприпасов".

На данный момент решается вопрос о начале дела по статьям о незаконном изготовлении оружия и взрывчатых веществ. Правоохранители также организовали мероприятия по установлению причастных к созданию схрона.

Ранее силовики задержали в Херсонской области украинского агента и его пособника. По информации ФСБ, они собирали данные о местах дислокации и численности подразделений ВС РФ. Всю информацию о передвижении подразделений и видах вооружений задержанные пересылали через мессенджеры.

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