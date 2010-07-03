На Гжатской улице восстановили движение после обрушения башенного крана

Фото: vk.com/novosti_moscow_vk

Движение по улице Гжатская восстановлено после обрушения башенного крана, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Утром 4 мая произошло падение верхних секций башенного крана с территории, где идет строительство жилого комплекса.

В результате инцидента женщина-крановщик получила травмы. Ее госпитализировали в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии.

Следователи начали доследственную проверку произошедшего. После обрушения движение перекрывалось на участке от дома №16, корпус 1 до дома №16, строение 2.