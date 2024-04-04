Найденный в припаркованной машине в Москве предмет оказался муляжом гранаты – ТАСС

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Предмет, похожий на гранату Ф-1, нашли в припаркованном легковом автомобиле на западе Москвы, он оказался муляжом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Проверка показала, что найденный предмет опасности не представляет.

Ранее СМИ сообщили, что на улице Крылатские Холмы в припаркованном автомобиле каршеринга обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1. Территорию вокруг оцепили.

Зимой в аэропорту Астаны объявили тревогу из-за шутки пассажира о наркотиках в ручной клади. Сотрудники службы безопасности аэропорта проверили ручную кладь 44-летнего мужчины, а затем передали его сотрудникам линейного отдела полиции. Ему грозил штраф в размере 37 тысяч долларов.

