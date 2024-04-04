Трое силовиков погибли в Иране от рук террористов, напавших на участки полиции – Jamaran

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Трое сотрудников сил безопасности погибли в схватке с участниками признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль". Об этом сообщает агентство Jamaran.

Террористы напали на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар, рассказал агентству замгубернатора провинции Алиреза Мархамати. По его словам, злоумышленники планировали войти в штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС. – прим. ред.), однако им помешала полиция.

Замгубернатора также заявил, что группировка "Джейш аль-Адль" связана с Израилем. Его заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с осуществленным Израилем авиаударом по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске.

Об атаке по зданию на юго-западе Дамаска стало известно 1 апреля. В результате иранский объект был полностью уничтожен. Позднее в Армии обороны Израиля заявили, что это было не посольство и не консульство, а якобы объект Корпуса стражей исламской революции.