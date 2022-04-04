Пять сел в Дагестане остались без электричества

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Пять сел в Дагестане, в которых проживают 9 тысяч человек, остались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что без электроснабжения остались населенные пункты Гергебильского и Гунибского районов.

В настоящее время проходят восстановительные работы, проводится обход линий электропередачи. Причина произошедшего пока не установлена.

В начале марта без электричества остались более 60 тысяч жителей Астраханской области. Причиной произошедшего стала непогода. В регионе прошел мокрый снег с дождем и был сильный ветер.

До этого в Новгородской области без электроэнергии остались более четырех тысяч человек. К авариям на региональных электросетях привел сильный снегопад.