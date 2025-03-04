Задержанный в Воронеже россиянин признался, что передавал СБУ фотографии моста через Дон

Фото: depositphotos/Grigorenko

Задержанный в Воронеже россиянин признался, что передавал Службе безопасности Украины (СБУ) фотографии моста через Дон с военной техникой, пишет РИА Новости со ссылкой на видео ФСБ России.

"Несколько раз передавал ему (представителю СБУ. – Прим. ред.) фотографии воинской части. Прислал фотографию возле моста через Дон на выезде из Воронежа, там же была какая-то техника. Еще расположения складов – три пункта было расположения складов, летный журнал", – уточнил он.

Силовики задержали россиянина по подозрению в госизмене. Как выяснила ФСБ, 33-летний гражданин еще в прошлом году установил контакт с представителем Службы безопасности Украины. Причем он сам был инициатором этой связи.

Следователи возбудили против него дело и в качестве меры пресечения отправили под стражу.