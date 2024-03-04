04 марта, 11:02Происшествия
Тело женщины нашли после пожара в квартире на юге Москвы
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Труп женщины обнаружили после пожара в одной из квартир жилого дома на юге столицы. Прокуратура Москвы рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"В квартире жилого дома на улице Чертановской произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1949 года рождения. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – сообщается в публикации.
Надзорное ведомство намерено проконтролировать ход проверки по данному инциденту.
Ранее мужчина погиб при пожаре в квартире на улице Гришина. Его тело нашли после ликвидации возгорания.
Погибшим оказался москвич 1981 года рождения. Уточнялось, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Кунцевская межрайонная прокуратура контролирует расследование.
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