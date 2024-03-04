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04 марта, 11:02

Происшествия

Тело женщины нашли после пожара в квартире на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Труп женщины обнаружили после пожара в одной из квартир жилого дома на юге столицы. Прокуратура Москвы рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В квартире жилого дома на улице Чертановской произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1949 года рождения. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – сообщается в публикации.

Надзорное ведомство намерено проконтролировать ход проверки по данному инциденту.

Ранее мужчина погиб при пожаре в квартире на улице Гришина. Его тело нашли после ликвидации возгорания.

Погибшим оказался москвич 1981 года рождения. Уточнялось, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Кунцевская межрайонная прокуратура контролирует расследование.

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