Мужчина погиб при пожаре в квартире жилого дома на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

После ликвидации пожара в квартире жилого дома на улице Гришина в Москве обнаружено тело мужчины. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По предварительным данным, погибшим оказался москвич 1981 года рождения. Возгорание, предположительно, произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – говорится в сообщении ведомства.

Установление обстоятельств произошедшего и результаты проверки контролирует Кунцевская межрайонная прокуратура.

До этого в квартире дома на юге Москвы нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. Сообщалось, что удары ножом мужчине могла нанести его 44-летняя сожительница в результате ссоры, которая возникла между ними во время распития алкоголя.

