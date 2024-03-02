02 марта, 08:41Происшествия
Мужчина погиб при пожаре в квартире жилого дома на западе Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
После ликвидации пожара в квартире жилого дома на улице Гришина в Москве обнаружено тело мужчины. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
По предварительным данным, погибшим оказался москвич 1981 года рождения. Возгорание, предположительно, произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – говорится в сообщении ведомства.
Установление обстоятельств произошедшего и результаты проверки контролирует Кунцевская межрайонная прокуратура.
До этого в квартире дома на юге Москвы нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. Сообщалось, что удары ножом мужчине могла нанести его 44-летняя сожительница в результате ссоры, которая возникла между ними во время распития алкоголя.
Читайте также
- Две женщины погибли в результате пожара на севере Москвы
- Три человека погибли при пожаре в частном доме под Луховицами