Электрички и аэроэкспрессы на Павелецком направлении МЖД следуют с задержками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэроэкспрессы в Домодедово и электрички Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с опозданиями. Об этом говорится на официальной странице столичного транспорта в Twitter.

"По техническим причинам на маршруте Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово – Павелецкий вокзал аэроэкспрессы следуют с отклонениями от графика", – говорится в сообщении.

Специалисты МЖД принимают все необходимые меры для устранения проблемы в кратчайшие сроки. Сотрудники транспортной компании приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Ранее в пресс-службе МЖД рассказали ТАСС, что на станции Москва-Павелецкая был остановлен поезд по технической причине.

Утром в среду несколько электричек задерживались на Савеловском направлении МЖД. Грузовой автомобиль заглох на железнодорожном переезде в районе станции Лобня. Машина перегородила проезд в сторону области.

