Электрички и аэроэкспрессы на Павелецком направлении МЖД следуют с задержками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аэроэкспрессы в Домодедово и электрички Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с опозданиями. Об этом говорится на официальной странице столичного транспорта в Twitter.
"По техническим причинам на маршруте Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово – Павелецкий вокзал аэроэкспрессы следуют с отклонениями от графика", – говорится в сообщении.
Специалисты МЖД принимают все необходимые меры для устранения проблемы в кратчайшие сроки. Сотрудники транспортной компании приносят свои извинения за доставленные неудобства.
Ранее в пресс-службе МЖД рассказали ТАСС, что на станции Москва-Павелецкая был остановлен поезд по технической причине.
Утром в среду несколько электричек задерживались на Савеловском направлении МЖД. Грузовой автомобиль заглох на железнодорожном переезде в районе станции Лобня. Машина перегородила проезд в сторону области.