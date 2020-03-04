Следователи возбудили уголовное дело по факту получения детьми ожогов глаз в школе

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СК инициировал уголовное дело после проверки по факту получения детьми ожогов глаз в школе, сообщает ТАСС.
Дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ. Она касается оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Следователи начали проверку в связи с инцидентом, произошедшим 2 марта в школе № 1415 в Останкинском районе. Учительница первого класса включила кварцевую лампу. Затем она забыла отключить облучатель, и дети провели урок под воздействием лучей.
Впоследствии несколько ребят обратились за медицинской помощью. У них были обнаружены ожоги глаз.
Нарушение также касается типа устройства для обеззараживания воздуха. В школах запрещается использовать облучатели открытого типа, которые применялись в этом образовательном учреждении.
В департаменте образования уже сообщили, что учительница будет уволена. Кроме того, в школе заменят устройства для обеззараживания воздуха на аналоги закрытого типа.