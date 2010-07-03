На юго-западе Москвы автомобиль сбил двух пешеходов

Автомобиль сбил двух пешеходов на юго-западе столицы, передает ТАСС.

Это произошло по адресу: улица Обручева, дом 23. Пешеходы получили травмы, на место прибыла скорая помощь. Водитель находится на месте случившегося.

Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.