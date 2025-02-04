В Карелии женщина умерла от удара током, когда принимала душ с телефоном

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Женщина скончалась в карельском Кондопоге, когда находилась в душе с телефоном, подключенным к электросети. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка СК РФ.

"В связи с попаданием воды на электроприбор пострадавшая получила удар током. От полученной электротравмы гибель потерпевшей наступила на месте происшествия", – говорится в публикации.

Следователи организовали проверку по факту смерти жительницы Карелии 1993 года рождения.

Ранее 15-летний подросток скончался от удара током в Екатеринбурге. Мальчик получил электрический удар, когда залез на трансформаторную подстанцию, чтобы достать мяч. В результате произошедшего пострадал еще один подросток, ему оказали медицинскую помощь.

Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

