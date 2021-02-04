Знакомый рассказал о мужчине, убившем беременную жену и ее отца в Перми

19:01
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Местный житель рассказал Москве 24 о мужчине, подозреваемом в убийстве своей жены и ее отца в одном из микрорайонов Перми.
Инцидент произошел 3 февраля. По информации СК, подозреваемый вооружился ножом и нанес множественные ранения своей жене и ее отцу. Согласно информации местных СМИ, женщина была беременна. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Семья Виктора (имя изменено. – Прим. ред.) знакома с семьей, в которой случилась трагедия. "Это были мои знакомые. Тот мужик, который убил, он был всегда спокойный трудяга. От него такого не ожидали", – рассказал Виктор. Подозреваемый, по его словам, работал на местном фруктовом рынке.
Виктор отмечает, что причиной трагедии могли стать проблемы в отношениях между парой.
Другой местный житель Сергей в беседе с Москвой 24 отмечает, что о семье в микрорайоне знали мало, потому что она вела затворнический образ жизни.
Тем не менее после происшествия у подъезда дома собралось много жителей, включая знакомых пары.
"Я наблюдал следующую картину. Большое столпотворение людей рядом с местом происшествия. Это знакомые семьи и соседи, я так полагаю. Среди жителей ходили разговоры о суде Линча (над задержанным. – Прим. ред.), я видел попытки нескольких неустановленных лиц преследовать машину полиции, в которой был подозреваемый", – отмечает Сергей.
Ранее учительницу математики жестоко убили в Воронеже. Жертвой оказалась преподаватель СОШ № 1 Наталья Тушинская.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: