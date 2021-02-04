Знакомый рассказал о мужчине, убившем беременную жену и ее отца в Перми

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Местный житель рассказал Москве 24 о мужчине, подозреваемом в убийстве своей жены и ее отца в одном из микрорайонов Перми.

Инцидент произошел 3 февраля. По информации СК, подозреваемый вооружился ножом и нанес множественные ранения своей жене и ее отцу. Согласно информации местных СМИ, женщина была беременна. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Семья Виктора (имя изменено. – Прим. ред.) знакома с семьей, в которой случилась трагедия. "Это были мои знакомые. Тот мужик, который убил, он был всегда спокойный трудяга. От него такого не ожидали", – рассказал Виктор. Подозреваемый, по его словам, работал на местном фруктовом рынке.

Виктор отмечает, что причиной трагедии могли стать проблемы в отношениях между парой.





Виктор знакомый подозреваемого Женщина, которую убил, – его жена. У них еще двое сыновей есть. Там семейные проблемы были. Она хотела развестись и сделать аборт, а он не выдержал.

Другой местный житель Сергей в беседе с Москвой 24 отмечает, что о семье в микрорайоне знали мало, потому что она вела затворнический образ жизни.

Тем не менее после происшествия у подъезда дома собралось много жителей, включая знакомых пары.

"Я наблюдал следующую картину. Большое столпотворение людей рядом с местом происшествия. Это знакомые семьи и соседи, я так полагаю. Среди жителей ходили разговоры о суде Линча (над задержанным. – Прим. ред.), я видел попытки нескольких неустановленных лиц преследовать машину полиции, в которой был подозреваемый", – отмечает Сергей.

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