Мужчина убил беременную женщину и ее отца в Перми

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Следователями заведено уголовное дело после убийства женщины и ее отца в одном из микрорайнов Перми. Об этом говорится на сайте СК РФ по региону.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан, уточнили в ведомстве. "Благодаря грамотно спланированным и своевременно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям по горячим следам подозреваемый в совершенном преступлении был установлен и задержан", – заявили в Следственном комитете.

Установлено, что подозреваемым оказался сожитель убитой женщины. По версии стражей порядка, 3 февраля он вооружился ножом и нанес множественные ранения своей сожительнице и ее отцу. Согласно информации местных СМИ, женщина была беременна.

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