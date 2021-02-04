Девочка выжила после падения с 16-го этажа в Рязани

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В Рязани ребенок выжил после падения с 16-го этажа, сообщает РИА Новости. Девочку 12 лет с травмами доставили в больницу. Сейчас она находится в реанимации.

Инцидент произошел вечером 3 февраля. В произошедшем разбираются следователи, проводится доследственная проверка.

11 января ребенок упал на рельсы на станции метро "Бабушкинская". Машинист поезда смог вовремя среагировать и остановить состав, а рельсы были обесточены. После остановки поезда машинист помог ребенку выбраться с рельсов.