Мосводоканал не отключал водоснабжение из-за утечки воды на Липецкой улице

Потребителей не отключали от водоснабжения из-за утечки воды на улице Липецкая, сообщили в Мосводоканале.

Специалисты ведомства работают над устранением последствий инцидента, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что движение в центр перекрыто в районе дома 23 по Липецкой улице. Причиной ограничения стало скопление воды. Для поездок в центр города водителям советовали пользоваться Варшавским или Каширским шоссе.

Специалисты ЦОДД отмечали затруднения движения на внутренней стороне МКАД перед улицей Липецкая, на Каширском шоссе – в сторону центра. Около остановки "Загорье" задерживались несколько маршрутов наземного городского транспорта.

Затем движение транспорта полностью восстановили.